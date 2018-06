Athen (dpa) - Die Streiks in Griechenland gegen die Sparpolitik der Regierung gehen weiter. Angestellte öffentlicher Verkehrsbetriebe in Athen legten die Arbeit nieder. Außerdem streikten die Mitarbeiter der Kommunen und Beamte des Finanzministeriums. Auch Taxifahrer starteten einen 48-stündigen, landesweiten Streik. In Athen gab es ein Verkehrschaos. Mehr Menschen als sonst versuchten, mit dem Auto zur Arbeit zu kommen. Die Streiks richten sich unter anderem gegen drohende Entlassungen im öffentlichen Dienst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.