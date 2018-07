Los Angeles (dpa) - Grammy-Gewinner Cee-Lo Green («Bright Lights Bigger City») leistet Sängerin und Schauspielerin Whitney Houston in dem Musikfilm «Sparkle» Gesellschaft. Regisseur Salim Akil gibt dem Soul- und R&B-Musiker passenderweise eine Rolle als Sänger, berichtet «Variety».

Der R&B-Künstler R. Kelly liefert die Musik für den Soundtrack. «Sparkle» ist ein Remake des gleichnamigen Streifens aus dem Jahr 1976 über den Aufstieg dreier Schwestern als Sängerinnen. Für die Hauptrolle der jüngsten Schwester «Sparkle» ist «American Idol»-Gewinnerin Jordin Sparks vorgesehen. Houston, die auch als ausführende Produzentin beteiligt ist, soll ihre Mutter spielen. Das Original war von der Karriere der «Supremes»-Schwestern in den 1950er Jahren in Harlem inspiriert, das Remake ist in den späten 1960er Jahren in der Motown-Musikszene von Detroit angesiedelt. Ab Mitte Oktober soll gedreht werden.

«Variety»