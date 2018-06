Hannover/Hamburg (dpa) - Der Finanzdienstleister AWD hat nach einem Bericht von NDR Info in früheren Jahren massiv gegen Provisionsregeln verstoßen.

Wie der Sender am Mittwoch berichtete, sollen vor und nach dem AWD-Börsengang im Jahr 2000 bei zahlreichen vermittelten Fonds insgesamt mehr als 15 Prozent Vergütung an hochrangige Berater gezahlt worden sein. Nach geltender Rechtsprechung hätten Provisionen für geschlossene Fonds in dieser Höhe den Kunden mitgeteilt werden müssen.

Der AWD, der Ende 2007 vom Schweizer Versicherer Swiss Life übernommen worden war, wies die Vorwürfe zurück. Unternehmenssprecher Béla Anda sagte der Deutschen Presse-Agentur in Hannover, die tatsächlich geflossenen Provisionen in den Fällen, die zehn Jahre und länger zurücklägen, seien marktüblich gewesen. Die genannte Größenordnung von mehr als 15 Prozent sei nicht nachvollziehbar.

Nach Angaben Andas ging der AWD gegen entsprechende Behauptungen auch juristisch vor. Es gebe inzwischen mehrere einstweilige Verfügungen verschiedener Gerichte. So hätten unter anderem die Landgerichte Hamburg und Itzehoe solche Äußerungen untersagt. Dokumente hierzu lagen der dpa vor.

Den NDR-Recherchen zufolge könnte es für tausende Anleger, die in Immobilien- und Medienfonds investiert hatten, noch die Chance geben, gegen die angeblich zu hohen Beraterhonorare vorzugehen. Frühere Fondsmanager des AWD hätten dem Hamburger Anwalt Rolf Thiel überhöhte Provisionen auf Kosten der Kunden eidesstattlich bestätigt.

Ein Sprecher von Ex-AWD-Chef Carsten Maschmeyer hatte dem Sender in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass der umstrittene Gründer des Finanzdienstleisters keine Stellung nehmen könne. «Die angesprochenen Sachverhalte, auch wenn sie in der Vergangenheit liegen, betreffen das operative Management des AWD, und Herr Maschmeyer kann sich in seiner Funktion als Verwaltungsrat der Swiss Life nicht zu operativen Gesellschaften äußern», hieß es in einer Antwort auf die NDR-Vorwürfe.

Der NDR hat mehrfach kritisch über AWD berichtet. Überraschend hatte sich der Sender Anfang Juli mit Maschmeyer außergerichtlich darauf geeinigt, den Streit um mehrere TV-Beiträge beizulegen.