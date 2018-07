München (dpa) - Die Verantwortlichen des FC Bayern München hoffen auf die schnelle Freilassung ihres Spielers Breno aus der Untersuchungshaft. Morgen steht zu dem Fall eine Anhörung an. Ob es dabei zu einer Entscheidung kommen wird, ist laut Staatsanwaltschaft aber noch offen. Am Samstag war der Innenverteidiger wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft genommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen vor, seine angemietete Villa im noblen Vorort Grünwald in Brand gesteckt zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.