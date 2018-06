Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der Champions-League-Saison eine deftige Niederlage kassiert, Bayer Leverkusen feierte dagegen den ersten Sieg. Die BVB-Elf von Trainer Jürgen Klopp verlor in der Gruppe F bei Olympique Marseille mit 0:3 und steht nach dem 1:1 zum Auftakt jetzt noch mehr unter Druck. Bayer Leverkusen erkämpfte sich nach der Auftaktniederlage beim FC Chelsea in der Gruppe E mit dem 2:0 gegen den belgischen Meister KRC Genk die ersten drei Punkte.

