Rom (SID) - Dem italienischen Fußball-Erstligisten Lazio Rom droht für das Europa-League-Spiel bei Sporting Lissabon am Donnerstag der Ausfall von Miroslav Klose. Der ehemalige Stürmer von Bayern München hat eine Oberschenkelzerrrung erlitten. Klose sollte am Mittwochvormittag in Rom untersucht werden. Danach wollte Trainer Edy Reja entscheiden, ob der 33-Jährige die Reise nach Lissabon antreten wird. Das berichtete die Sporttageszeitung Corriere dello Sport.

Unklar ist auch, ob Klose am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen den AC Florenz eingesetzt werden kann. Lazio steht nach fünf Spieltagen immer noch im Tabellenmittelfeld der Serie A.