Köln (SID) - Titus Bramble, Verteidiger des englischen Fußball-Erstligisten FC Sunderland, ist erneut verhaftet worden. Dem 30-Jährigen werden ein sexueller Übergriff und Drogenbesitz vorgeworfen. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Der Profi, der am Montag noch bei der 1:2-Niederlage seines Klubs bei Norwich City auf dem Platz gestanden hatte, sitzt vorerst in Untersuchungshaft.

Bereits im vergangenen September war Bramble verhaftet worden, angeblich, weil er eine Frau vergewaltigt hatte. Er wurde später ohne Anklage freigelassen.