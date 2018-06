Bengasi (dpa) - Der frühere libysche Machthaber Muammar al-Gaddafi soll sich angeblich in der Umgebung der westlichen Oasenstadt Gadames aufhalten. Das meldet die libysche Nachrichtenwebsite «Qurayna al-Jadida» und beruft sich auf einen Koordinator der Einheit, die mit der Suche nach Gaddafi befasst ist. Aus Tripolis hieß es allerdings, der Ex-Diktator könne sich gar nicht in der Stadt aufhalten, da sie von den Truppen des Übergangsrates kontrolliert werde. Er verstecke sich in der Nähe von Gadames in der Wüste.

