Kabul (dpa) - Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in diesem Jahr nach Angaben der Vereinten Nationen weiter deutlich verschlechtert. Bis Ende August seien monatlich im Schnitt 2108 Vorfälle registriert worden. Das sei ein Plus von 39 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, hieß es in einem Bericht von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon an den Weltsicherheitsrat. Die Zahl der Selbstmordanschläge habe bis Ende August bei durchschnittlich zwölf gelegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.