Washington (dpa) - Nach 41 Jahren auf der Flucht ist ein US-Verbrecher in Portugal gefasst worden. Der Mann war 1970 aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat New Jersey ausgebrochen. Er hatte dort wegen Mordes und Raubes gesessen. Zwei Jahre nach seiner Flucht soll der Ausbrecher mit mehreren Komplizen in den USA ein Flugzeug entführt haben, mit dem er letzten Endes nach Algerien gelangte. Die Komplizen wurden einige Jahre später gefasst und verurteilt. Das FBI wollte nicht sagen, wie es dem Mann jetzt auf die Spur gekommen ist.

