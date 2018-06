Entscheidung über Raúl-Einsatz am Spieltag

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes neuer Trainer Huub Stevens will erst am Donnerstag vor dem Europa-League-Spiel gegen Israels Meister Maccabi Haifa über einen Einsatz des angeschlagenen spanischen Angreifers Raúl entscheiden. Das kündigte der 57-jährige Niederländer vor seinem Pflichtspielauftakt mit dem Fußball-Bundesligisten an. Raúl laboriert an einer Verletzung des Sprunggelenks. Fraglich ist auch das Mitwirken der erkrankten Ralf Fährmann, Christian Fuchs und Hans Sarpei.

Platini fordert härtere Gesetze gegen Sportbetrug

Straßburg (dpa) - UEFA-Präsident Michel Platini hat die europäischen Länder aufgerufen, härtere Gesetze gegen Sportbetrug einzuführen. «Die wachsende Anzahl manipulierter Spiele durch Online-Wetten ist alarmierend. Keine Sportart ist davon ausgenommen, und kein Land ist sicher», sagte Platini am Mittwoch in einer Rede vor dem Europarat in Straßburg. Der Rat hatte am Vormittag eine Empfehlung ausgesprochen, Spielbetrug im Sport zu bekämpfen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) begrüßte die Entscheidung.

Doping-Studie: Rogge fordert «harte» Fakten

Baden-Baden (dpa) - Bei der Aufarbeitung der Doping-Geschichte in der Bundesrepublik hat IOC-Präsident Jacques Rogge «harte Fakten» gefordert. «Es ist eine große Verantwortung, die Wahrheit zu prüfen. Wir brauchen harte Fakten und keine Spekulationen», sagte der belgische Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Mittwoch in Baden-Baden der Nachrichtenagentur dpa. Rogge begrüßt die Studie «Doping in Deutschland» und lobte den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für die Initiative. «Ich habe volles Vertrauen in den DOSB, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen», sagte er.

EM-Einsatz von Tischtennis-Profi Süß fraglich