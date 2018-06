Leverkusen feiert ersten Sieg - Dortmund geht unter

Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister Borussia Dortmund hat am 2. Spieltag der Champions-League-Saison eine deftige Niederlage kassiert, Bayer Leverkusen feierte dagegen den ersten Sieg. Die BVB-Elf von Trainer Jürgen Klopp verlor am Mittwochabend in der Gruppe F bei Olympique Marseille mit 0:3 (0:1) und steht nach dem 1:1 zum Auftakt jetzt noch mehr unter Druck. André Ayew (20. Minute) und Loic Remy (62./69./Foulelfmeter) trafen für die Franzosen. Leverkusen erkämpfte sich mit dem 2:0 (1:0) gegen den belgischen Meister KRC Genk die ersten drei Punkte. Für die Werkself trafen Lars Bender (29.) und Michael Ballack (90.+1).

Potsdamer Frauen souverän - Frankfurt muss zittern

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Frauenfußball-Meister Turbine Potsdam kann nach einem Kantersieg in der Champions League frühzeitig für das Achtelfinale planen, Pokalsieger 1. FFC Frankfurt muss dagegen um das Weiterkommen bangen. Potsdam feierte am Mittwochabend in der Runde der besten 32 Mannschaften beim isländischen Verein Thór KA Akureyri einen klaren 6:0 (2:0)-Hinspielerfolg. Frankfurt kassierte eine bittere 0:1 (0:0)-Niederlage beim norwegischen Titelträger Stabæk FK.

Kreuzbandriss: Sechs Monate Pause für Stechert

München/Planegg (dpa) - Skirennläuferin Gina Stechert muss wegen einer schweren Knieverletzung voraussichtlich sechs Monate pausieren. Die 23-Jährige aus Oberstdorf hatte sich am vergangenen Samstag bei einem Sturz beim Super-G-Training in Chile einen Riss des vorderen Kreuzbandes und des Außenmeniskus sowie eine Abscherfraktur am Schienbeinkopf zugezogen. Stechert wurde am Mittwoch in der Orthopädischen Chirurgie München operiert, teilte der Deutsche Ski-Verband am Abend mit.

