Baku (SID) - Ex-Europameister Denis Makarov ist bei den 16. Amateur-Box-Weltmeisterschaften in Baku gegen Rafly Langi aus Indonesien kampflos in die zweite Runde eingezogen. Nächster Gegner des 24-Jährigen ist am kommenden Montag der Kubaner Lazaro Alvarez, der den Brasilianer Robenilson Vieira mit 18:13 nach Punkten bezwang.

Bantamgewichtler Makarov (Velberter BC/56 kg) gilt bei dem zweiwöchigen Turnier in der aserbaidschanischen Hauptstadt in der zehnköpfigen Staffel des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) als hoffnungsvollster Kandidat für die Olympia-Qualifikation.