Köln (SID) - Deutschlands derzeit bestes Galopprennpferd, die drei Jahre alte Stute Danedream, wird für eine Gebühr von 100.000 Euro für den Prix de l?Arc de Triomphe am kommenden Sonntag in Paris nachgemeldet. Die normale Meldegebühr beträgt nur 16.200 Euro. Die Siegerin im Großen Preis von Baden war ursprünglich nicht für das mit vier Millionen Euro dotierte Rennen genannt worden.

Danedream wird von Peter Schiergen in Köln trainiert, im Sattel sitzt am Sonntag Andrasch Starke. Die Stute gehört dem Gestüt Burg Eberstein, dahinter verbirgt sich die Familie Volz aus Achern. Aktuell werden noch Verkaufsverhandlungen geführt, es ist davon auszugehen, dass zumindest bis zum Start des Rennens ein Anteil von 50 Prozent an der Stute in andere Hände gehen wird.