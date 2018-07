Mannheim (SID) - Box-Weltmeister Felix Sturm möchte sich neben der Vermarktung seiner eigenen Kämpfe zukünftig auch um die Förderung hoffnungsvoller Talente kümmern. Zu diesem Zweck will der WBA-Champion im Mittelgewicht vier Fighter in seinen Boxstall "Sturm Box-Promotion" aufnehmen. "Es laufen sehr gute Gespräche. Wir setzen auf junge Leute, die man aufbauen kann. Wir wollen keine ausgebrannten Boxer", sagte der 32-Jährige, der seinen Titel am 2. Dezember in Mannheim (22.15 Uhr/SAT.1) gegen den Engländer Martin Murray verteidigen will.