Baden-Baden (SID) - 30 Jahre nach dem XI. Olympischen Kongress 1981 in Baden-Baden hat Jacques Rogge am Mittwoch den Stellenwert des für die Entwicklung des Sports richtungweisenden Ereignisses in der baden-württembergischen Kurstadt gewürdigt. "Baden-Baden hat damals die Welt des Sports verändert. Dieser Kongress hat seinen Platz in der Historie unserer Bewegung", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Rückblick auf den damals vollzogenen Übergang vom Amateur- zum Profizeitalter.

Rogges Vizepräsident Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und Initiator der Jubiläumsfeier im Kurhaus von Baden-Baden, zitierte einen Satz von Willi Daume, der damals zusammen mit dem mittlerweile ebenfalls verstorbenen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch die Öffnung zum Kommerz betrieben hatte: "Der Blick für die Utopie des Machbaren ist die Zukunft der Olympischen Idee."

Laut Rogge hatten die meisten der damals 469 Delegierten aus 143 Nationalen Olympischen Komitees "die Samaranch-Revolution" unterstützt. Der ein Jahr zuvor in Moskau zum IOC-Präsidenten gewählte Spanier hatte seine erste Chance genutzt, seine Führungsqualitäten deutlich zu machen.

Unter dem Strich standen nach dem Kongress neben der Abschaffung des Amateur-Paragrafen das erstmalige Mitspracherecht der Sportler im IOC durch Einführung der Athletenkommission mit Fecht-Olympiasieger Thomas Bach und dem zum Jubiläum ebenfalls nach Baden-Baden gekommenen Olympia-Cheforganisator für London 2012, Lord Sebastian Coe, sowie weitere wegweisende Entscheidungen. Rogge: "Durch die Öffnung zum Kommerz wurden damals Marketing-Programme möglich, und das IOC musste nicht wie in der Vergangenheit in erster Linie von den Fernseh-Einnahmen von Olympia leben. Damals wurde den Frauen der Weg ins IOC geebnet und der Kampf gegen Doping gestartet."

Neben dem damaligen Mittelstrecken-Weltrekordler Sebastian Coe kamen zum Jubiläum eine Reihe hochkarätiger Persönlichkeiten nach Baden-Baden. Die Liste wurde angeführt von Fecht-Olympiasieger Pal Schmitt, heutiger ungarischer Staatspräsident, dem fünfmaligen Bob-Olympiastarter Fürst Albert II von Monaco, Kenias Lauflegende Kipchoge Keino und Rumäniens Turn-Olympiasiegerin Nadia Comaneci, die 1976 bereits zum Kreis der in Baden-Baden vertretenen Athleten und Athletinnen gehört hatte.