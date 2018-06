Washington (dpa) - Als Reaktion auf die versuchte Selbstverbrennung von zwei tibetischen Mönchen fordern die USA von der chinesischen Führung erneut Respekt für die Rechte der Tibeter. Das US-Außenministerium in Washington erklärte, es sei sehr beunruhigt über die Berichte. China müsse die «einzigartige Identität» der Tibeter schützen. Peking müsse Journalisten und Diplomaten den Zugang zu dem tibetischen Gebiet in China gewähren. Am Montag hatten sich zwei tibetische Mönche aus Protest gegen die chinesische Herrschaft über die Tibeter selbst angezündet.

