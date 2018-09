Offenbach (dpa) - Er ist die Entschädigung für den miesen Sommer - und der perfekte Altweibersommer bleibt Deutschland noch etwas erhalten. Das schöne Wetter mit Temperaturen von mehr als 20 Grad soll sich bis nächste Woche halten.

Nach dem Abzug von Sonnenhoch Renee sorgt nun Hoch Sepideh für die Fortsetzung. Es herrsche derzeit eine sogenannte Omega-Wetterlage, sagte Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch. Tiefs aus dem Westen werden vom starken Hoch über Nordostdeutschland in einem weiten Omega-Bogen nach Norden und dann nach Osten abgedrängt.

Gegen Mitte der nächsten Woche könnte der Spätsommer vorbei sein. «Es kann sein, dass das Wetter dann kippt», sagte Friedrich.

Auch wenn es die Menschen jetzt wieder in kurzen Hosen vor die Türen drängt: Für Wetterforscher ist die aktuelle Lage eher langweilig. «Das einzig spannende Thema für Meteorologen ist das "Nebellotto"», meint Friedrich. Wo sich die für den Altweibersommer typischen Nebelfelder über Tälern und Niederungen ausbreiten und wie lange sie sich tagsüber halten, ist nicht genau vorherzusagen. Die Temperaturen steigen wie schon in den vergangenen Tagen vor allem im Südwesten auf über 25 Grad.

Zum Feiertag am Montag deutet sich eine Abschwächung des Hochdruckeinflusses an. Allerdings treffe das wohl eher den Norden als den Süden, sagte Friedrich. Erste Hinweise auf einen kräftigeren Kaltlufteinbruch gebe es für die zweite Hälfte der nächsten Woche. Dann könne es sogar Schnee bis in die Mittelgebirgslagen geben. Sicher sei das aber noch nicht: «Das liegt noch im Glaskugelbereich.»