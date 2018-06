Köln (SID) - Die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine hat in Deutschland offenbar ein Image-Problem. Nicht einmal jeder dritte Deutsche (29,6 Prozent) weiß, dass die EURO im kommenden Jahr in den beiden Ländern stattfindet. Das ergab eine Umfrage des Markforschungsinstituts Promit im Auftrag des Wirtschaftsmagazin Sponsors.

49,6 Prozent der 1200 Befragten wussten nicht, welche Länder das Turnier im nächsten Jahr ausrichten. 13,8 Prozent nannten Polen als alleinigen Gastgeber, die Ukraine als alleinigen Ausrichter nannten 0,5 Prozent. Auch unter den 851 Sportinteressierten wussten nur 37,8 Prozent, dass Polen und die Ukraine gemeinsam die EM veranstalten. 37,1 Prozent der Befragten war nicht bekannt, wer die EM ausrichtet. Nur 17,2 Prozent waren der Meinung, dass die EM nur in Polen stattfindet.

Auch das Interesse der Deutschen, Spiele der EM vor Ort zu besuchen, hält sich stark in Grenzen. 85,2 Prozent aller Befragten und 81,1 Prozent der Sportinteressierten planen bislang keine Reise zur EURO. Nur jeder zehnte Sportinteressierte will sich die Spiele vor Ort anschauen. Am ehesten denkbar ist eine solche Reise für die Altersgruppe der bis 29-Jährigen (13,5 Prozent).