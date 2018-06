Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm:

[09:36] +++ Der frühere SPD-Finanzminister Peer Steinbrück hat Fehler aller Parteien beim Erklären der Bedeutung Europas für alle Bürger kritisiert. «Dieses Europa ist die Antwort auf 1945», sagte Steinbrück am Donnerstag in der Bundestagsdebatte zum erweiterten Rettungsschirm EFSF. «Wir haben die Menschen überflutet mit finanztechnischen Begriffen», sagte der als Kanzlerkandidat gehandelte Steinbrück mit Blick auf die Überlagerung durch die Schuldenkrise. +++

[09:16] +++ Vor der Abstimmung im Bundestag über einen größeren Euro-Rettungsschirm ist der Dax am Donnerstag mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Der Leitindex verlor zunächst 0,60 Prozent auf 5545 Punkte, nachdem er am Vortag bereits seine jüngste Erholungsrally angesichts der Sorgen um die Situation in der Eurozone abgebrochen und nach einem bewegten Handelstag im Minus geschlossen hatte. Der MDax mittelgroßer Werte büßte am Donnerstag 0,58 Prozent auf 8499 Punkte ein, der TecDax sank um 0,78 Prozent auf 681 Punkte. +++

[09:13] +++ Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Entscheidung über den erweiterten Euro-Rettungsschirm als Paradigmenwechsel in der Europa-Politik bezeichnet. «Von einem Europa der nationalen Regierungen sind wir auf dem Weg zu einem Europa der Parlamente», sagte der CDU-Politiker zum Auftakt der entscheidenden Abstimmung über den Rettungsfonds EFSF. +++

[09:02] +++ Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstagvormittag mit den abschließenden Beratungen über eine Ausweitung der Euro-Hilfen begonnen. Eine Mehrheit des Parlaments für eine Stärkung des Rettungsfonds EFSF gilt als sicher, da auch SPD und Grüne bereits Zustimmung signalisiert haben. Mit dem Abstimmungsergebnis wird gegen Mittag gerechnet. +++