Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm:

[10:44] +++ Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin hat der Bundesregierung vorgeworfen, die nötige Besteuerung von Spekulationsgeschäften an den Finanzmärkten zu blockieren. So habe sich FDP-Fraktionschef Rainer Brüderle gegen den Vorschlag der EU-Kommission für eine Finanztransaktionsteuer gewandt. In die Richtung von Bundeskanzlerin Angela Merkel fragte Trittin: «Wer hat in Ihrer Koalition eigentlich die Richtlinienkompetenz - Sie oder der rheinland-pfälzische Dampfplauderer?» +++

[10:44] +++ In der Debatte um den Euro-Rettungsschirm EFSF hat Linke-Fraktionschefs Gregor Gysi die Bundesregierung aufgefordert, eine Garantieerklärung abzugeben. «Wenn der Rettungsschirm in Anspruch genommen wird, haftet die deutsche Bevölkerung für 211 Milliarden Euro». Die Bundesregierung müsse ausschließen, dass dieses dann zulasten der Arbeitnehmer, Arbeitslosen und Kleinunternehmer gehe.+++

[10:40] +++ Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat an das Verantwortungsbewusstsein der Abgeordneten appelliert. Die Menschen weltweit machten sich Sorgen, dass es zu einer großen Finanzkrise kommen könnte. Er zeigte aber auch Verständnis für die Kritiker der Nothilfen. Schäuble machte noch einmal deutlich, dass der erweiterte Rettungsschirm EFSF nach dem Bundestagsbeschluss nicht heimlich über Finanzhebel aufgestockt werden solle. +++

[10:32] +++ Jürgen Trittin an die Adresse von Bundeskanzlerin Angela Merkel: «Diese Krise ist zu groß für kleine Schritte und offensichtlich zu groß für Sie.» +++

[10:28] +++ Die spanische Regierung hat bei der Sanierung der Staatsfinanzen einen Rückschlag erlitten. Aufgrund der schlechten Lage auf den Finanzmärkten verschob Madrid die geplante Teilprivatisierung der staatlichen Lotteriegesellschaft auf unbestimmte Zeit. «Bei den Investoren gibt es zwar ein großes Interesse, aber die gebotenen Preise wollen wir nicht akzeptieren», sagte Wirtschafts- und Finanzministerin Elena Salgado dem staatlichen Rundfunk RNE.+++

[10:16] +++ Neuer Anlauf zur Rettung Griechenlands: Die Finanzkontrolleure von EU, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) haben die Prüfung der Bücher in Athen wieder aufgenommen. Aus Protest gegen bevorstehende Entlassungen blockierten hunderte Beamte den Eingang des Finanzministeriums. «Wir werden zwei Tage hier bleiben», sagte ein Demonstrant. Das griechische Finanzministerium wollte nicht mitteilen, wo das vorgesehene Treffen mit der «Troika» stattfindet. +++