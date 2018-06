Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm, «Troika» in Athen, Euro-Krise:

[12:12] +++ (EILMELDUNG) Der Bundestag hat die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms EFSF mit großer Mehrheit gebilligt. Für die Stärkung stimmten in Berlin 523 Abgeordnete. 85 Parlamentarier waren dagegen, 3 enthielten sich.+++

[11:54] +++ Im Bundestag zeichnet sich eine breite Mehrheit für einen erweiterten Euro-Rettungsschirm ab. In zweiter Lesung stimmten neben den meisten Koalitionsabgeordneten auch SPD- und Grünen-Parlamentarier der Reform zu. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Schwarz-Gelb in der anschließenden, namentlichen Abstimmung eine eigene Mehrheit oder gar die nötigen Stimmen für eine Kanzlermehrheit bekommt. Dazu sind mindestens 311 Koalitionsstimmen nötig. Der Bundestag hat 620 Abgeordnete.+++

[11:53] +++ Vor der erwarteten Abstimmung über einen größeren Euro-Rettungsschirm hat der Dax ein moderates Plus eingefahren. Angetrieben von positiven Arbeitsmarktdaten stieg er bis zum Mittag um 0,44 Prozent auf 5603 Punkte. Am Vortag hatte er seine jüngste Erholungsrallye noch abgebrochen und im Minus geschlossen.+++

[11:49] +++ Der «Euro-Rebell» in der FDP-Fraktion, Frank Schäffler, hält die Euro-Rettungsschirme für gescheitert. Die Staats- und Regierungschefs hätten längst einen «kollektiven Rechtsbruch» verabredet, weil sie gegen die Klausel verstießen, Schulden anderer Länder nicht zu übernehmen. «Es wird nur kurze Zeit gekauft. Griechenland kann aus seiner Verschuldung nicht herauswachsen», so der Finanzpolitiker. Er will mit Nein stimmen.+++

[11:25] +++ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch, erklärter Gegner eines erweiterten Euro-Rettungsschirms, hat vor dauerhaften Schäden für Europa gewarnt. «Wir leihen das Geld von unseren Kindern und Enkeln - wir haben es nicht», sagte er. Statt der Staaten sollten die Gläubiger ihren Teil tragen - erst in einem weiteren Schritt müsse notfalls systemrelevanten Banken geholfen werden.+++

[11:09] +++ Wirtschaftsminister Rösler hat die starke Stellung des Bundestags bei künftigen Nothilfen für Euro-Länder unterstrichen. Es würden nur noch unter klar definierten Bedingungen und mit Zustimmung der Abgeordneten Hilfen gewährt. So sei das «Königsrecht» des Bundestages - über den Haushalt - gesichert. Der FDP-Chef warf der Opposition vor, keine Rezepte zur Lösung der Schuldenkrise zu haben.+++