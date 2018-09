Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm, «Troika» in Athen, Euro-Krise:

[13:16] +++ Das schuldengeplagte Italien hat Kapital am Anleihemarkt zu schlechteren Konditionen eingesammelt. Insgesamt habe man 7,9 Milliarden Euro mit Anleihen unterschiedlicher Laufzeit aufgenommen, teilte das italienische Finanzministerium mit. Mit Anleihen mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2014 wurden 3,14 Milliarden Euro aufgenommen.+++

[13:06] +++ Kanzlerin Merkel und ihre schwarz-gelbe Koalition können sich dank Kanzlermehrheit gestärkt fühlen. Der EFSF-Fonds erhält mehr Geld und neue Instrumente, um schneller reagieren zu können. So kann er künftig auch Anleihen kriselnder Staaten kaufen - sowohl von Regierungen als auch von Investoren. Angeschlagene Länder können zudem vorsorglich Kredite erhalten. +++

[13:06] +++ Die Finanzkontrolleure von EU, EZB und IWF haben die Prüfung der Bücher in Athen wieder aufgenommen. Das erste Treffen mit Vertretern der Regierung soll am Nachmittag stattfinden. Wo ist nicht bekannt. Die Eingänge mehrerer Ministerien wurden blockiert. Unterdessen streiken die griechischen Taxifahrer den zweiten Tag in Folge. Auch Ärzte in staatlichen Krankenhäusern legten die Arbeit für drei Stunden nieder. Sie behandelten nur Notfälle.+++

[12:53] +++ Mit der politisch wichtigen Kanzlermehrheit hat der Bundestag den neuen Euro-Rettungshilfen zugestimmt. Union und FDP erreichten gemeinsam 315 Ja-Stimmen. Danach stimmten bei der Union 226 Abgeordnete dafür, bei der FDP waren es 89. Für die symbolträchtige Kanzlermehrheit von Schwarz-Gelb waren mindestens 311 Ja-Stimmen der Koalition nötig. Insgesamt stimmten für die umstrittene EFSF-Reform 523 Abgeordnete von Koalition und Opposition. 85 Parlamentarier waren dagegen, 3 enthielten sich.+++

[12:49] +++ (EILMELDUNG) Union und FDP haben bei der Abstimmung über die Ausweitung des Euro-Rettungsschirmes im Bundestag die politisch wichtige Kanzlermehrheit erreicht. Nach Angaben des Bundestags stimmten bei der Union 226 Abgeordnete für den Schirm, bei der FDP waren es 89. Das sind insgesamt 315 Koalitionsstimmen.+++

[12:45] +++ (EILMELDUNG) Der Bundestag bestätigt: Schwarz-Gelb hat die Kanzlermehrheit beim Euro-Rettungsschirm geschafft.+++