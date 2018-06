Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm, «Troika» in Athen, Euro-Krise:

[14:11] +++ Die EU-Kommission hat die Zustimmung des Deutschen Bundestages zur EFSF-Ausweitung begrüßt. «Wir sind froh und wir begrüßen die Zustimmung», sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Der Prozess der Annahme komme gut voran, erklärte er mit Hinweis auf Parlamentsabstimmungen in Finnland und Slowenien in den vergangenen Tagen. Er gehe davon aus, dass die Ratifizierung Mitte Oktober abgeschlossen werden könne.+++

[14:07] +++ Grünen-Fraktionschef Trittin sieht in der Zustimmung zu einem größeren Euro-Rettungsschirm eine gute Nachricht für die europäischen Nachbarn. «Deutschland handelt - wenn auch um ein Jahr verzögert», sagte Trittin. Allerdings hätten einige Abgeordnete der schwarz-gelben Koalition aus Angst vor Neuwahlen ihre vorherigen Vorbehalte gegen die Erweiterung des Rettungsschirms über Bord geworfen.+++

[14:03] +++ Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Hubertus Heil rechnet nicht mit Neuwahlen vor 2013. Eine vorgezogene Bundestagswahl könnte einen Mandatsverlust für viele Koalitionsabgeordnete bedeuten, sagte auf Phoenix. «Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass sie sich an den Sessel krallen.» Für das Land wäre ein Neuanfang allerdings besser.+++

[14:03] +++ Der CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe nach der Abstimmung: «Diese Koalition stellt sich in großer Geschlossenheit der gemeinsamen Verantwortung». Das Abstimmungsergebnis sei ein starkes Signal für Europa. «Die breite Mehrheit im Parlament zeigt deutlich: Deutschland steht klar zum Euro und zu den Schutzmaßnahmen für unsere Währung.» Der Kurs der Kanzlerin werde breit unterstützt.+++

[14:01] +++ Die Zustimmung zum größeren Euro-Rettungsschirm ist bei den Märkten unterm Strich positiv aufgenommen worden. Der Dax legte nach dem Votum zu, gab seine Gewinne im Anschluss aber größtenteils wieder ab und schwankte dann um seinen Vortageswert. Zuletzt lag er bei 5578,78 Punkten. Der EuroStoxx 50 stand gegen Mittag im Plus bei 2198,61. Der Londoner FTSE 100 sank zuletzt um 0,25 Prozent auf 5204,61 Punkte.+++

[13:42] +++ FDP-Fraktionschef Brüderle zeigte sich «sehr zufrieden». Die FDP habe mit großer Geschlossenheit für die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms votiert. Eine Zitterpartie war die Abstimmung nach Auffassung Brüderles nicht. «Wir haben nicht gezittert, wir haben argumentiert».+++