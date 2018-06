Berlin (dpa) - Abstimmung im Bundestag zum Euro-Rettungsschirm, «Troika» in Athen, Euro-Krise:

[16:13] +++ Das Ja des Bundestags zur Erweiterung des Euro-Rettungsschirms (EFSF) ist auf geteilte Meinungen gestoßen. Banker reagierten positiv, an der Börse drehte der Leitindex Dax ins Plus. Aus der freien Wirtschaft kamen kritische Worte.+++

[15:33] +++ Dramatisch bleibt die Lage in Griechenland. In Athen blockierten aus Protest gegen Entlassungen Hunderte Beamte den Eingang des Finanzministeriums. Damit sollten symbolisch die Kontakte der «Troika» von Europäischer Union, Europäischer Zentralbank (EZB) und IWF mit der Regierung behindert werden.+++

[14:38] +++ Der Euro-Kritiker Peter Gauweiler hat seine Ablehnung des ausgeweiteten Rettungsschirms mit Verstößen gegen die parlamentarische Haushaltsverantwortung und Grundsätze der EU-Währungsverfassung begründet. «Die Höhe der deutschen Bürgschaft ist uferlos», kritisierte der CSU-Bundestagsabgeordnete. Der im Gesetz genannte Höchst-Bürgschaftsbetrag von 211 Milliarden Euro werde um ein Vielfaches übertroffen, da Zinsen und Kosten nicht ausgewiesen seien. Es gehe nicht um die Rettung einzelner EU-Mitglieder, sondern um die Rekapitalisierung von Großbanken, die sich verspekuliert hätten, betonte Gauweiler.+++

[14:32] +++ Die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt hat sich nach der deutlichen Mehrheit der schwarz-gelben Koalition für die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms zufrieden gezeigt. «Das straft all diejenigen Lügen, die gedacht haben, dass die Koalition keine eigene Mehrheit erreicht», sagte Hasselfeld.+++

[14:26] +++ Bundestagspräsident Lammert hat sich wegen des Rederechts für zwei Euro-Rettungsschirm-Gegner aus der Koalition vor der Abstimmung im Parlament fraktionsübergreifend Ärger zugezogen. Lammert hatte die Abgeordneten Klaus-Peter Willsch (CDU) und Frank Schäffler (FDP) während der Aussprache über den EFSF unabhängig von der Redezeit für Union und FDP jeweils 5 Minuten sprechen lassen. Unionsfraktionsgeschäftsführer Peter Altmaier kündigte eine Befassung des Ältestenrats mit dem Vorgang an. +++

[14:11] +++ Die EU-Kommission hat die Zustimmung des Deutschen Bundestages zur EFSF-Ausweitung begrüßt. «Wir sind froh und wir begrüßen die Zustimmung», sagte der Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn in Brüssel. Der Prozess der Annahme komme gut voran, erklärte er mit Hinweis auf Parlamentsabstimmungen in Finnland und Slowenien in den vergangenen Tagen. Er gehe davon aus, dass die Ratifizierung Mitte Oktober abgeschlossen werden könne.+++