Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der Zustimmung des Bundestages zu einem größeren Euro-Rettungsschirm hat sich der Dax am Donnerstagnachmittag kräftig ins Plus vorgearbeitet.

Unmittelbar nach dem Votum der Parlamentarier war er noch um seinen Vortageswert gependelt, stieg dann aber bis zum frühen Nachmittag um 1,47 Prozent auf 5661 Punkte. Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 1,10 Prozent auf 8642 Punkte hoch, der TecDax sank wegen deutlicher Kursverluste einiger Schwergewichte um 0,40 Prozent auf 684 Punkte.

Im Bundestag hatten bei der mit Spannung erwarteten Entscheidung 523 Abgeordnete mit Ja gestimmt, 85 Parlamentarier hatten sich dagegen ausgesprochen und 3 hatten sich enthalten. Chefvolkswirt Jochen Intelmann sagte: «Die extreme Verunsicherung am Markt dürfte nun etwas abflauen.» Komplett verschwinden dürften die Ängste aber nicht, da noch immer keine Lösung des Schuldenproblems gefunden sei. «Es ist nur ein Schritt auf dem Weg zu einer Lösung.» Zudem drücke neben der Schuldenkrise noch die Sorge vor einem Abgleiten der Weltwirtschaft in eine Rezession auf die Stimmung. Für weiteren Rückenwind sorgten dann aber gute US-Daten. Dort war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark gesunken.

An der Dax-Spitze zeigten sich wie schon zu Wochenbeginn die zuvor im Zuge der Krisen arg gebeutelten Bankenwerte. Die Titel der Commerzbank stiegen um mehr als sechs Prozent, die der Deutschen Bank kletterten um mehr als drei Prozent. Der europäische Branchenindex notierte mit einem Anstieg von 2,35 Prozent das größte Plus aller Sektoren. Im vorderen Dax-Drittel fanden sich auch die Papiere der Lufthansa wieder mit plus 2,28 Prozent auf 10,085 Euro. Laut der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» springt die Bundesregierung den Fluggesellschaften bei der Einführung des Emissionshandels zur Seite.

Zu den schwächeren Dax-Werten zählten die Anteilsscheine von K+S. Sie sackten nach Zahlen des Konkurrenten Mosaic um 1,84 Prozent auf 42,155 Euro ab. Börsianer bezeichneten den Gewinn je Aktie des US-Düngemittelkonzerns als etwas enttäuschend.

Im MDax rutschten Vossloh nach einer erneuten Gewinnwarnung mit minus 8,01 Prozent auf 78,10 Euro an das Ende. Der Verkehrstechnikkonzern hatte seine Schätzungen bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate nach unten geschraubt.

Am deutschen Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,73 (Vortag: 1,74) Prozent. Der Rentenindex Rex gab 0,09 Prozent auf 129,47 Punkte ab. Der Bund Future fiel um 0,10 Prozent auf 135,52 Punkte. Der Kurs des Euro sank. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3615 (1,3631) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7345 (0,7336) Euro.