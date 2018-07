Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft wird sich auf Sardinien und in Südfrankreich auf die Titel-Mission bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 vorbereiten.

Vom 11. bis 18. Mai absolviert die DFB-Auswahl im Hotel Romazzino an der Costa Smeralda auf Sardinien ein Regenerationstrainingslager. Dabei sollen wie schon vor den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 sowie der EM 2008 die Partnerinnen und Kinder der Spieler dabei sein können. Im Anschluss bezieht das Team von Bundestrainer Joachim Löw das EM-Trainingslager in Tourettes in Südfrankreich. Dies teilte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff mit.