München (SID) - Sportdirektor Christian Nerlinger hat Trainer Jupp Heynckes nach dem furiosen Saisonstart mit Fußball-Rekordmeister Bayern München eine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt. "Heynckes ist ein Glücksfall und der perfekte Trainer für den FC Bayern. Na klar ist es vorstellbar, dass Heynckes länger bleibt. Wieso nicht? Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen. Wir sind mit seiner Arbeit hochzufrieden", sagte Nerlinger dem Fachblatt kicker.

Der frühere Bayern-Profi wies außerdem Spekulationen zurück, wonach Heynckes bis zum Ende seines Vertrags 2013 Platzhalter für einen Coach wie Bundestrainer Joachim Löw oder Jürgen Klopp von Borussia Dortmund sein könnte. "Für wen sollte er ein Übergangstrainer sein?", fragte Nerlinger rhetorisch. Heynckes mache sehr gute Arbeit und zeige, "dass man mit einem menschlichen Umgang die Dinge im Griff haben kann" - ein klarer Seitenhieb auf den als äußerst streng beschriebenen Heynckes-Vorgänger Louis van Gaal. Heynckes habe "die Mannschaft richtig im Griff, deshalb ziehen alle mit".

Dennoch warnte Nerlinger wie auch die Vereinsführung bereits nach dem 2:0 in der Champions League am Dienstag gegen Manchester City vor Euphorie. "Wir hatten noch keine kritische Phase, erst dann zeigt sich, wie intakt alles ist", sagte er. Um die längerfristige Zukunft erfolgreich zu gestalten, will Nerlinger indes die Bayern-Mannschaft punktuell mit weiteren Klassespielern verstärken. "Wir haben den einen oder anderen im Blick", sagte er über Profis wie Mario Götze, Marco Reus und Benedikt Höwedes.