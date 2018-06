Frankfurt (SID) - Das von Teammanager Oliver Bierhoff geplante zentrale Leistungszentrum für den Spitzenfußball im DFB nimmt offenbar immer konkretere Formen an. "Es gab einen positiven Bescheid durch das Präsidium, das Projekt weiter zu verfolgen. Im Sommer werde ich dem Präsidium ein konkretes Papier zu dem Thema vorlegen", sagte Bierhoff am Donnerstag in der Frankfurter DFB-Zentrale.

Vor rund einem Jahr hatte Bierhoff mit seinen Plänen innerhalb des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) noch für sportpolitische Verwerfungen gesorgt. Mittlerweile scheint das 40-Millionen-Projekt aber auf immer breitere Zustimmung zu stoßen. Bei einem Neubau wäre Frankfurt am Main laut Bierhoff als Ort "naheliegend." Allerdings soll auch über Duisburg als Standort diskutiert werden.

Das Leistungszentrum soll mehrere Fußballplätze umfassen, ein Fitness- und Rehazentrum sowie Laufstrecke und Medieneinrichtungen. Genutzt werden soll es von allen Nationalmannschaften, für die Ausbildung der Bundesligatrainer und der Spitzenschiedsrichter.