Paris (dpa) - Wer sich in Frankreich nicht nur optisch von der Masse abheben will, greift zu ausgefallenen Düften. Parfümhersteller werben neuerdings mit Kreationen, die nach Gemüse, Asphalt oder frisch entzündetem Tabak riechen. Besonders Mutige tragen das nach Männerschweiß «duftende» «Muscs Koublaï Khan» oder das angeblich an Spermageruch erinnernde «Sécrétions magnifiques». Die Exzentrik hat ihren Preis: Bis zu 100 Euro kosten 50 Milliliter der bizarren Düfte.

