Rogge: Olympische Premiere von Profi-Boxern möglich

Baden-Baden (dpa) - Jacques Rogge hält eine Premiere der Profi-Boxer bei den Olympischen Spielen für möglich. «Wenn sie unsere Regeln erfüllen, sind wir zufrieden», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. Der Belgier reagierte damit auf die Ankündigung des Amateurbox-Weltverbandes (AIBA), einen entsprechenden Antrag beim IOC zu stellen. Zudem verteidigte Rogge das IOC-Votum, die Winterspiele 2018 an Pyeongchang vergeben zu haben: «Es war die beste Bewerbung.» Das IOC wäre «sehr glücklich», wenn sich Deutschland erneut um Olympische Spiele bewerben würde.

DFB-Auswahl vor EM nach Italien und Frankreich

Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Nationalmannschaft wird sich auf Sardinien und in Südfrankreich auf die Titel-Mission bei der Fußball-Europameisterschaft 2012 vorbereiten. Vom 11. bis 18. Mai absolviert die DFB-Auswahl im Hotel Romazzino an der Costa Smeralda auf Sardinien ein Regenerationstrainingslager. Dabei sollen wie schon vor den Weltmeisterschaften 2006 und 2010 sowie der EM 2008 die Partnerinnen und Kinder der Spieler dabei sein können. Im Anschluss bezieht das Team von Bundestrainer Joachim Löw das EM-Trainingslager in Tourettes in Südfrankreich. Dies teilte Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff am Donnerstag mit.

Bayern-Profi Breno bleibt in Untersuchungshaft

München (dpa) - Fußball-Profi Breno vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft München I am Donnerstag nach einer Anhörung im Rahmen der mündlichen Haftprüfung mit. «Der Haftbefehl bleibt vorerst in Vollzug», sagte Sprecherin Barbara Stockinger. Das Gericht wolle zunächst weitere Ermittlungsergebnisse abwarten. Abwehrspieler Breno sitzt seit vergangenem Samstag wegen Verdachts auf schwere Brandstiftung in Untersuchungshaft. Die Villa des 21-Jährigen im Nobel-Vorort Grünwald war zuvor durch ein Feuer zerstört worden. Breno steht unter Verdacht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Manchester City suspendiert Skandalprofi Tevez