Herbstbelebung drückt Arbeitslosenzahl auf 2,796 Millionen =

Nürnberg (dpa) - Nach dem Ende der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im September um 149 000 auf 2 796 000 gesunken. Das waren 231 000 Menschen weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent zurück. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 7,2 Prozent gelegen. BA-Vorstandschef Frank-Jürgen Weise betonte die gute Lage im September: «Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist zurückgegangen. Die Erwerbstätigkeit und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wachsen weiter, die Nachfrage nach Arbeitskräften ist nach wie vor hoch.»

Dax nach Bundestagsvotum kräftig im Plus =

Frankfurt/Main (dpa) - Angesichts der Zustimmung des Bundestages zu einem größeren Euro-Rettungsschirm hat sich der Dax am Donnerstagnachmittag kräftig ins Plus vorgearbeitet. Unmittelbar nach dem Votum der Parlamentarier war er noch um seinen Vortageswert gependelt, stieg dann aber bis zum frühen Nachmittag um 1,47 Prozent auf 5661 Punkte. Für den MDax mittelgroßer Werte ging es um 1,10 Prozent auf 8642 Punkte hoch, der TecDax sank wegen deutlicher Kursverluste einiger Schwergewichte um 0,40 Prozent auf 684 Punkte. Der Kurs des Euro sank: Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3615 (1,3631) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7345 (0,7336) Euro.

«Troika» mit Streiks in Athen empfangen =

Athen (dpa) - Neuer Anlauf zur Rettung Griechenlands: Die Finanzkontrolleure von EU, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) haben am Donnerstag die Prüfung der Bücher in Athen wieder aufgenommen. Das erste Treffen mit Vertretern der Regierung sollte am Nachmittag stattfinden, wie es aus Kreisen des Finanzministeriums hieß. Aus Protest gegen bevorstehende Entlassungen blockierten hunderte Beamte den Eingang des Finanzministeriums. «Wir werden zwei Tage hier bleiben», sagte ein Demonstrant der Nachrichtenagentur dpa. Damit sollen symbolisch die Kontakte der «Troika» mit der Regierung behindert werden.

Nokia streicht 3500 Stellen - Werk in Rumänien schließt =