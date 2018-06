Peking (dpa) - China hat am Donnerstag ein Raummodul gestartet. Eine Rakete vom Typ «Langer Marsch 2FT1» mit dem 8,5 Tonnen schweren Modul hob vom Raumfahrtzentrum in Jiuquan in der Provinz Gansu in Nordwestchina ab.

«Tiangong 1», übersetzt «Himmelspalast», soll Andockmanövern und Tests für die Entwicklung einer eigenen chinesischen Raumstation dienen.

Anfang November wird das unbemannte Raumschiff «Shenzhou 8» folgen, um erstmals ferngesteuerte Rendezvous mit dem Modul zu üben. Die Testplattform soll nächstes Jahr auch von Astronauten angeflogen und als experimentelle Mini-Raumstation genutzt werden. Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao verfolgte den Start von «Tiangong 1» im Kontrollzentrum in Peking.

