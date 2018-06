Baku (SID) - Der deutsche Meister Patrick Wojcicki hat bei den 16. Amateur-Box-Weltmeisterschaften in Baku die zweite Runde erreicht. Der Wolfsburger setzte sich in der Klasse bis 69 kg mit 12:11 gegen Afrika-Champion Joseph Mulema aus Kamerun durch. Im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale bekommt es der 20-Jährige am Sonntag mit dem Schweden Leon Chartoi zu tun.

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) tritt in Aserbaidschan mit zehn Teilnehmern an und will sich möglichst viele Plätze für die Olympischen Spiele in London 2012 sichern.