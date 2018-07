Auckland (Neuseeland) (SID) - Neuseeland sorgt sich weiter um seine Rugby-Legende Jonah Lomu. Nun bekam der Ex-Nationalspieler der All Blacks, der am Freitag mit Nierenproblemen in ein Krankenhaus in Auckland eingeliefert worden war, Unterstützung seiner früheren Kollegen. Der Topfavorit auf den WM-Titel im eigenen Land schickte auf besondere Art und Weise seine Genesungswünsche: "Gute Besserung, Jonah. Bleib stark!" Jeder Spieler trug auf dem Gruppenfoto ein T-Shirt mit einem Buchstaben der Botschaft.

Unterdessen wurde spekuliert, dass Lomus' Familie einen Vertrag mit dem Magazin "New Zealand Woman's Weekly" unterzeichnet habe, das exklusiv über den Krankenhausaufenthalt des Vizeweltmeisters von 1995 berichten will. Nach Informationen des NZ Herald soll der Frauenzeitschrift der Exklusivvertrag mehrere tausend Euro wert sein.

Passend dazu haben die Familienangehörigen Lomus' die Gesundheitsbehörde von Auckland gebeten, keinerlei Informationen zum Gesundheitszustand des 36-Jährigen zu veröffentlichen. "Wir respektieren diesen Wunsch und werden das auch weiterhin so handhaben", sagte ein Sprecher des Krankenhauses.