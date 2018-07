Singapur (dpa) - Ein Brand in der größten Raffinerie des Ölkonzerns Royal Dutch Shell Plc in Singapur ist nach Angaben des Unternehmens unter Kontrolle. Das Feuer war am Morgen allerdings noch nicht vollständig gelöscht. Es brannte noch in einem Areal von etwa 150 mal 50 Metern, teilte Shell in Singapur mit. Alle Mitarbeiter seien alle wohlauf. Ein Feuerwehrmann sei leicht verletzt worden. Man gehe von einem Unfall aus, teilte das Unternehmen mit. Es bestehe keine Gefahr für Singapur und die Umwelt, hieß es von Shell.

