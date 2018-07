Bamberg (SID) - Double-Gewinner Brose Baskets Bamberg greift am Samstag nach dem ersten Titel der Basketball-Saison. Im Champions Cup bekommt es der Titelverteidiger ab 20.00 Uhr (Sport1) als Gastgeber mit den Phantoms Braunschweig zu tun. Der Pokalfinalist aus Niedersachsen ersetzt Vizemeister Alba Berlin, der wegen seiner Teilnahme an der Euroleague-Qualifikation nicht antreten kann.

Bambergs Trainer Chris Fleming ist vor der Neuauflage des Pokalfinales der Basketball Bundesliga (BBL) optimistisch. "Ich glaube, dass wir uns in den zurückliegenden Wochen gut entwickelt haben. Es ist ein großer Vorteil, nur drei neue Spieler in das Team integrieren zu müssen", sagte der Amerikaner.

Sein Gegenüber Sebastian Machowski sieht seine Mannschaft in der Außenseiterrolle, glaubt aber an die Chance der Phantoms. "Natürlich ist Bamberg vor der Heimkulisse von 6800 Zuschauern der Favorit. Es wird schwer werden, ihnen den Sieg zu entreißen", so Machowski: "Wir wollen natürlich den ersten Titel gewinnen, der in der neuen Saison zu vergeben ist."

Im Champions Cup trifft traditionell der Meister auf den Pokalsieger. Da Bamberg in der vergangenen Saison beide Titel geholt hat, wäre Berlin als Vizemeister zum Zuge gekommen. Braunschweig ist als Pokalfinalist nachgerückt.