Berlin (dpa) - Die Euro-Gruppe steht nach Einschätzung der Bundesregierung vor einer Einigung, um die Bedenken Finnlands für weitere Griechenland-Hilfen aus dem Weg zu räumen.

Er sei optimistisch, dass dieses Problem «kurz vor einer Lösung steht», sagte der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Martin Kotthaus, am Freitag in Berlin. Vielleicht könnte eine Einigung bereits an diesem Montag beim Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg verkündet werden. Finnland fordert als einziges Euroland beim zweiten Griechenland-Hilfspaket zusätzliche Garantien. Einer Sonderregelung für die Finnen müssen alle 17 Euro-Länder zustimmen.