Berlin (dpa) - Nach der breiten Mehrheit der Koalition bei der Bundestagsabstimmung über den Euro-Rettungsschirm gibt sich FDP-Chef Philipp Rösler zuversichtlich für die weiteren anstehenden Entscheidungen.

Die Abstimmung vom Donnerstag «zeigt, dass wir alle anderen Herausforderungen (...) mit der gleichen Gelassenheit und gleichem Verantwortungsbewusstsein erfolgreich umsetzen werden», sagte der Vizekanzler am Freitag im ARD-«Morgenmagazin».

Noch in diesem Jahr wird der Bundestag voraussichtlich über das zweite Griechenland-Hilfspaket abstimmen müssen, spätestens Anfang nächsten Jahres dann über die Einführung des dauerhaften Euro-Rettungsfonds ESM. Die Opposition vermutet, dass Kanzlerin Angela Merkel dann noch größere Probleme haben wird, eine eigene Mehrheit von Union und FDP zusammenzubekommen oder gar wie am Donnerstag die größere und symbolisch wichtige Kanzlermehrheit. Nach der Zustimmung des Bundestags zum vorläufigen Rettungsfonds EFSF wird sich an diesem Freitag der Bundesrat damit befassen, eine formelle Zustimmung ist aber nicht notwendig.