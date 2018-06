Inhalt Seite 1 — Bayern wollen nächsten Sieg - BVB unter Zugzwang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Dem FC Bayern wird vielerorts bereits zur 23. Meisterschaft gratuliert. Dabei sind erst sieben Spieltage vorbei. Patzen die scheinbar Übermächtigen bei 1899 Hoffenheim, könnten die Verfolger aus Bremen und Mönchengladbach vorbeiziehen.

Stabile Abwehr, treffsicherer Angriff und eine beeindruckende Serie - in der Fußball-Bundesliga geht schon nach sieben Spieltagen die Angst vor einem Durchmarsch des FC Bayern und drohender Langeweile um. Nach zuletzt zehn Pflichtspielsiegen hintereinander mit 28:0 Toren zweifelt kaum jemand an einem weiteren Erfolg des Tabellenführers im Spitzenduell am Samstag in Hoffenheim.

1899-Coach Holger Stanislawski hofft dennoch auf einen Coup: «Ich gehe davon aus, dass Bayern mit herausragendem Vorsprung Meister wird. Aber wir wollen dennoch den künftigen deutschen Meister schlagen.» Doch die Art, wie der Rekord-Titelträger zuletzt selbst so starke Gegner wie Manchester City dominierte, spricht für eine Fortsetzung des Münchner Höhenflugs. So könnte Torhüter Manuel Neuer in Hoffenheim die Marke von 1000 Pflichtspielminuten ohne Gegentreffer knacken.

Die Gefahr, dass die zuletzt hochgelobte Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes den Gegner unterschätzen könnte, sieht Torjäger Mario Gomez nicht: «Das ist uns in zehn Spielen nicht passiert.» Auch Taktgeber Bastian Schweinsteiger hält das Risiko für gering - wenngleich aus anderen Gründen: «Wir gehen am Sonntag auf die Wies'n, und da wollen wir mit einem Sieg hin.»

Ein Duell der besonderen Art steht in Hamburg an. Nur wenige Tage nach dem Werben der HSV-Spitze um Huub Stevens sitzt der Niederländer in der Imtech-Arena tatsächlich auf der Trainerbank - allerdings auf der des Gegners Schalke 04. Weil der Fußball-Lehrer zeitgleich in Gesprächen mit dem Revierclub stand, brach das Tabellen-Schlusslicht die Verhandlungen ab. Den HSV betreut erneut Interimscoach Rodolfo Esteban Cardoso, unter dessen Regie beim 2:1 in Stuttgart am vorigen Spieltag den erste Saisonsieg gelang.

Kurz danach gab Stevens den «Königsblauen» den Zuschlag und feierte gleich im ersten Spiel gegen Haifa in der Europa League ein 3:1. «Dass es nun mit Schalke gegen den HSV geht, mit dem ich vor kurzer Zeit noch über eine Trainertätigkeit gesprochen habe, ist eben im Fußball so. Ich denke, es war legitim von mir, mich zu der Zeit auch mit dem FC Schalke zu unterhalten, wenn er mich verpflichten möchte», kommentierte der 57-Jährige.

Schalke war neben dem FC Bayern, Leverkusen und Hannover einer von vier Clubs, die in dieser Woche auf internationaler Bühne gewannen. Nur Borussia Dortmund zahlte beim 0:3 in Marseille Lehrgeld. Die Partie gegen Aufsteiger Augsburg sieht der deutsche Meister als Chance zur Stimmungsaufhellung. «Wir haben die große Gelegenheit, das 0:3 in einem anderen Licht dastehen zu lassen», sagte Trainer Jürgen Klopp voller Hoffnung auf den zweiten Bundesligasieg in Serie.