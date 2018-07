München (dpa) - Obwohl die Teilnahme schon feststeht, hat Bundestrainer Joachim Löw einen Kader mit allen Topstars für die letzten beiden EM-Qualifikationsspiele nominiert. Zum 24-köpfigen Aufgebot zählen auch wieder die zuletzt fehlenden Sami Khedira, Mario Gomez und Dennis Aogo. Dagegen verzichtet Löw auf die beiden Dortmunder Marcel Schmelzer und Sven Bender. In einer Woche trifft Deutschland in Istanbul auf die Türkei. Vier Tage später heißt der Gegner Belgien. Dieses Spiel ist in Düsseldorf.

