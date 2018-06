Athen (SID) - Der Wettskandal in Griechenlands Fußball zieht immer weitere Kreise. Asteras Tripolis ist als dritter Erstligist wegen Verstrickungen in Spielmanipulationen aus der Super League verbannt worden. Asteras muss in die zweite Liga zwangsabsteigen und eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro zahlen. Vereinspräsident Giorgos Borovilos muss 30.000 Euro zahlen und darf darüber hinaus für drei Jahre kein Amt im griechischen Fußball bekleiden.

Asteras hatte nach vier Spielen mit zwei Punkten auf dem elften Tabellenplatz gelegen. Eine Entscheidung über die Spielwertungen steht noch aus. Der Ligabetrieb wird mit 13 Mannschaften fortgesetzt.

Vor Saisonbeginn waren bereits Olympiakos Volos und AO Kavala zum Zwangsabstieg aus der Eliteklasse verurteilt und letztlich in die zweite Liga zurückgestuft worden.