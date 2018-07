Damaskus (dpa) - Über Monate rief die syrische Opposition zum friedlichen Protest gegen das Regime auf. Doch mittlerweile sollen tausende Deserteure übergelaufen sein und mit Waffengewalt Widerstand leisten. Die Zustände in den Oppositionshochburgen gleichen einem Bürgerkrieg. Führende Menschenrechtsorganisationen erhöhen inzwischen den Druck auf den Weltsicherheitsrat. In einem Brief an die UN-Botschafter fordern sie, nach 2600 Toten mit einer Resolution das Regime zum Gewaltverzicht aufzufordern und ein Waffenembargo zu verhängen.

