Berlin (dpa) - Eineinhalb Monate nach einem Bombenanschlag im Berliner Schillerpark mit einem schwer verletzten Opfer sitzt ein dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Richter habe Haftbefehl erlassen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft. In der Wohnung des 44-jährigen hätten die Ermittler Bauteile für Sprengvorrichtungen gefunden. Er soll auch für eine Explosion im Jahr 2007 in einem Weddinger Park und eine versuchte Detonation im Mai 2011 beim Westhafen verantwortlich sein.

