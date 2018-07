Straßburg (SID) - Ausgerechnet bei seinem Heimspiel im Elsass hat Rallye-Rekordweltmeister Sébastien Loeb einen weiteren Rückschlag im Kampf um den achten Titel in Folge erlebt. Schon auf der dritten Sonderprüfung der ersten Etappe der Elsass-Rallye wurde der zu dem Zeitpunkt führende Lokalmatador durch ein Öldruckproblem am Motor seines Citroen DS3 gestoppt. Loeb, der zuletzt schon in Australien nur vier Punkte geholt hatte, droht die erste Nullnummer der laufenden Saison und beim drittletzten WM-Lauf des Jahres der Verlust der WM-Führung an Ford-Pilot Mikko Hirvonen.

Loeb ging zwar am Freitagnachmittag nach einer Reparaturpause wieder auf die Strecke, mit 25 Minuten Strafe für fünf verpasste Wertungsprüfungen hat er aber noch noch geringe Chancen, mit einer Aufholjagd am Samstag und Sonntag noch in die Punkteränge zu fahren. Sollte Hirvonen (Finnland/181 Punkte), der am Freitag allerdings nur auf Rang sechs lag, noch Erster oder Zweiter werden, könnte er Loeb (196) von Platz eins verdrängen. Ganz nah herankommen an seinen Landsmann und Teamkollegen könnte zudem Sébastien Ogier (167), und die WM damit zu einem Dreikampf machen.

Ogier hatte nach Loebs Problem zunächst auch die Führung übernommen, in der vorletzten Prüfung des Tages dann aber an den norwegischen Ex-Weltmeister Petter Solberg in einem privaten Citroen DS3 verloren und war dann sogar noch auf Rang drei zurückgefallen. Denn zum Abschluss der ersten Etappe holte sich der Spanier Dani Sordo im Mini Countryman noch die Führung, mit 1,0 Sekunden Vorsprung vor Solberg und 2,8 Sekunden vor Ogier. Sordos britischer Teamkollege Kris Meeke unterstrich mit Rang vier (54,5 Sekunden zurück) den guten Mini-Auftritt. Hirvonen hatte als Sechster schon 1:20,6 Minuten Rückstand auf die Spitze und 6,9 Sekunden auf seinen vor ihm liegenden Teamkollegen und Landsmann Jari-Matti Latvala.

Um den genauen Grund für Loebs Problem wurde in seiner Heimat ein Geheimnis gemacht. Angeblich hatte er sich an einer Eisenstange, die die Asphaltpisten begrenzen sollen, einen Ölkühler beschädigt. Einen spektakulären Ausfall produzierte unterdessen der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen. Der Finne krachte auf einem ungezeiteten Teilstück beim Reifenanwärmen ins Heck des Fords von Henning Solberg und musste mit einer gebrochenen Vorderradaufhängung aufgeben.