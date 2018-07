Disney-Kinderstar, berühmteste Jungfrau der Pop-Welt, Objekt der Begierde, liebende Mutter, dann der Absturz mit Drogen- und Alkoholeskapaden, Negativschlagzeilen, Vormundschaft. Britney Spears hatte mit ihren gerade einmal 29 Jahren schon viele Attribute, hat seit jeher die Gemüter erhitzt. Nun ist sie als «Femme fatale» zurückgekehrt - mit erfolgreichem Album und dazugehöriger Tour. Doch ihre Fans in Deutschland bekommen sie nur einmal live zu sehen: Am 18. steht Spears in Köln auf der Bühne.

