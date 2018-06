Sie stehen für satte Gitarrenriffs und knalligen Rock, doch die Musiker der schwedischen Band Mando Diao können auch anders: Mit ihrem Album «MTV Unplugged - Above And Beyond» haben sie gezeigt, dass sie auch ohne Verstärker und lauten Wumms überzeugen können. Ihr akustisches Programm stellen die Schweden nun bei drei Konzerten in Deutschland vor: in München (4.), Oberhausen (7.) und Frankfurt/Main (8.).

Mando Diao Akoustic