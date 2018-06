Löw schont Stars nicht - Khedira und Gomez zurück

München (dpa) - Trotz des vorzeitig gesicherten Tickets zur Fußball-Europameisterschaft hat Bundestrainer Joachim Löw für die letzten zwei Qualifikationsspiele einen Kader mit allen Topstars nominiert. Zum 24-köpfigen Aufgebot für die Partien am kommenden Freitag in Istanbul gegen die Türkei sowie vier Tage später in Düsseldorf gegen Belgien zählen auch wieder die zuletzt fehlenden Sami Khedira, Mario Gomez und Dennis Aogo. «Unser Ziel ist es, mit zwei Siegen die EM-Qualifikation ungeschlagen und mit zehn Siegen aus zehn Spielen zu beenden», erklärte Löw am Freitag.

Berlin (dpa) - Die Bundesliga ist in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union den zweitplatzierten Spaniern wieder ein Stückchen näher gekommen. Durch die Champions-League-Siege von Bayern München und Bayer Leverkusen sowie die Erfolge von Schalke 04 und Hannover 96 in der Europa League verkürzte sich der Rückstand auf das Land des Weltmeisters. Spanien belegt in dem Ranking, das für die Vergabe der Startplätze für die Champions League maßgebend ist, weiter Rang zwei hinter England.

Manchester (dpa) - Manchester-City-Profi Edin Dzeko hat sich für die heftige Reaktion nach seiner Auswechslung im Champions- League-Gruppenspiel beim FC Bayern München entschuldigt. «Ich weiß, dass meine Reaktion nicht gut war. Ich habe mich entschuldigt, und der Trainer hat es akzeptiert und gesagt, dass alles okay ist», berichtete der frühere Torjäger des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auf der Internetseite seines Clubs. Trainer Roberto Mancini erklärte die Angelegenheit am Freitag für längst beendet.

