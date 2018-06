Hamburg (dpa) - Der umstrittene Stahlzaun gegen Obdachlose in St. Pauli wird nach gut einer Woche wieder abgebaut. Man habe heute mit dem Abbau begonnen, sagte eine Behördensprecherin. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hatte den Zaun nach Beschwerden von Anwohnern errichtet, damit Obdachlose nicht länger unter einer Brücke in der Nähe des Hafens übernachten. Gegen den Zaun hatte es massive Proteste und Demonstrationen gegeben. Von Dienstag an soll an einem runden Tisch eine andere Lösung gefunden werden.

