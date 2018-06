Baku (SID) - David Müller vom SSV Saalfeld ist als erster deutscher Boxer bei den 16. Amateur-Weltmeisterschaften in Baku ausgeschieden. Der Thüringer unterlag am fünften Wettkampftag in der Klasse bis 64 kg dem erfahrenen Armenier Hrachid Javakhyan 11:17.

Der Deutsche Boxsport-Verband (DBV) hat damit in Aserbaidschan noch neun Athleten im Rennen um die WM-Medaillen und will sich möglichst viele Plätze für die Olympischen Spiele in London 2012 sichern.